"La sécheresse n'a jamais été aussi importante dans les Landes depuis 1959", selon Météo France

Une sécheresse historique s'abat depuis plusieurs mois sur le département des Landes. On aurait pu croire que les pluies de ces dernières semaines allaient faire du bien à nos sols et nos cours d'eau, mais cela n'a pas suffi. Les Landes font d'ailleurs toujours partie des 38 départements classés "en crise" sécheresse – le plus haut niveau d'alerte – par le ministère de la Transition écologique .

ⓘ Publicité

Cette sécheresse se mesure par trois facteurs, explique Météo France : la pluviométrie, les températures et le taux d'humidité des sols. Or ces trois indices sont alarmants dans le département. "Depuis le début de l'année, on atteint un déficit de 40% de pluviométrie", explique ainsi Simon Rebouissoux, ingénieur météorologue chez Météo France. "Cela veut dire qu'on a quasiment la moitié des pluies qu'on aurait dû avoir cette année qui ne sont pas tombées sur le département."

Des températures au-dessus des normales de saison

"En ce qui concerne les températures, depuis le début de l'année, on a une anomalie thermique qui est entre 1,5 et 2 degrés de plus que les normales saisonnières", ajoute l'ingénieur. "Pour le mois d'octobre, le mois le plus chaud jamais enregistré que ce soit en France ou dans les Landes, nous sommes à 4 à 5 degrés d'anomalie thermique positive." Une anomalie que l'on a vécue "plus confortablement en octobre qu'en juillet ou en août, mais cela reste une anomalie historique", souligne Simon Rebouissoux.

Or, "ce manque de pluviométrie, additionné à ces températures excessives, qui vont induire une évapotranspiration accrue des végétaux, cela va accentuer la sécheresse." Conséquence : "de juillet à septembre, la sécheresse n'avait jamais été aussi importante dans les Landes depuis 1959", conclut ce spécialiste de Météo France.

Des averses orageuses ne suffiront pas

Pour venir à bout de cette sécheresse, "il faudrait plusieurs semaines avec chaque semaine plusieurs jours de pluies continues", explique Simon Rebouissoux. Il ne s'agit pas de ces "pluies éclair", que l'on peut avoir au cours d'un épisode orageux, car ces pluies "vont ruisseler", ajoute l'ingénieur météorologue. "Il faut des précipitations régulières, continues et modérées, que les sols vont pouvoir absorber. Là, on aura des chances de retrouver des indices d'humidité des sols dans la norme."