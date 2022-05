La sécheresse remplace les Saints de glace et ça n'est pas simple pour les cultivateurs picards

"On a pas eu de Saints de glace mais la terre est sèche même si on l'arose tous les jours", déplore Jean-Louis Chardon,le responsable du centre de jardins partagés Jardinot de Longueau

Ce vendredi 13 mai 2022 marque la fin des Saints de glace, cette période de gel entre le 11 et le 13 mai que craignent tous les cultivateurs et qui retarde habituellement un certain nombre de plantations. Mais cette année les températures sont particulièrement douces et l'épisode de gel habituel n'a pas eu lieu, évincé par une sécheresse pas toujours évidente à gérer pour les cultivateurs picards.

Pas de Saints de glace

"Il n'y a pas eu de Saints de glace", Jean-Louis Chardon, le responsable du centre de jardins partagés Jardinot de Longueau est catégorique quand on lui pose la question.

"Et c'est pour ça qu'on a déjà planté les tomates, les potirons, etc. Tout le monde s'est lancé avant la fin des Saints de glace", explique-t-il.

Une avance également prise du côté des horticulteurs, comme à Gosset Fleurs à Amiens, qui est aussi fleuriste. "Tout est allé plus vite et ça permet aux clients d'en profiter un mois à l'avance", détaille Edith Israel, responsable des fleurs coupées.

Mais une sécheresse pas simple à gérer

Pour le commerce c'est bénéfique : "C'est une aubaine après les années de Covid", souligne cette horticultrice-fleuriste. Puisque les clients sont au rendez-vous, enthousiasmés par le beau temps.

Mais les températures sont si douces que c'est aussi un coût. "On arrose les fleurs une fois par jour au lieu d'une fois par semaine voire une fois tous les dix jours, à la même période de l'année, donc on consomme plus et ça nécessite davantage de main d'œuvre", détaille-t-elle.

On aurait préféré les Saints de glace

Des difficultés que connaissent également les jardiniers de Longueau. "La terre est si sèche qu'on l'arrose tous les jours et qu'on va la pailler, c'est-à-dire mettre de la paille, ou autre, dessus pour préserver son humidité", raconte Jean-Louis Chardon.

Et bien sûr tout cela leur prend beaucoup de temps et d'énergie.

"On aurait préféré les Saints de glace, conclue-t-il, même s'il insiste, le plus dur c'est pour les professionnels notamment les agriculteurs."