La sécheresse s'aggrave : quelles sont les règles à respecter selon votre territoire?

Alors qu'il ne pleut toujours pas dans la Manche et que les températures restent élevées, la sécheresse amplifiée par le vent amène la préfecture à rehausser le niveau de classement "sécheresse" de la plupart des bassins du département. Ainsi, le bassin de la Vire passe désormais en zone de crise tandis que les bassins Douve, Taute, côtiers nord-est et Sélune, sont désormais en alerte renforcée. Enfin les bassins Nord Cotentin, Sée côtiers granvillais et Sienne et Soulles sont eux en alerte. Désormais, plus aucune partie du département ne se situe à un niveau normal ou de simple "vigilance".

Les tensions sur la distribution d’eau potable sont de plus en plus élevées. Afin de tout faire pour éviter la survenue de coupures d’eau, il est fait appel au sens civique de chacun dans la maîtrise de la consommation quotidienne et dans la stricte application des mesures de restriction.

Par ailleurs, au vu de la dégradation rapide du débit des rivières et afin de préserver les milieux aquatiques en période d’étiage, la pêche reste interdite dans tous les cours d’eau des territoires hydrographiques placés en état d’alerte, d’alerte renforcée et de crise pour la sécheresse.

Quelles interdictions doit-on respecter?

Territoire en situations d'alerte :

L’arrosage des potagers et les massifs de fleurs privés et publics entre 9h et 20h ;

L’arrosage des stades, des pelouses, des terrains de sport et des pistes hippiques (sauf avant un événement, pour les pistes hippiques et les terrains de sport) ;

Le lavage des voitures particulières (hors stations professionnelles), le remplissage des piscines privées, la vidange des plans d’eau ;

Le lavage des voiries entre 9h et 19h sauf impératif sanitaire (nettoyage après les marchés) ;

Le nettoyage des façades, des murs, des toits et des terrasses, sauf aux professionnels de ce type de nettoyage et aux collectivités ;

Les travaux consommateurs d’eau, les travaux en rivière, les manœuvres des ouvrages hydrauliques et les rejets dans le milieu naturel, sauf ceux soumis à autorisation de la DDTM ;

Le prélèvement d’eau en vue du remplissage ou du maintien du niveau des plans d’eau de loisirs à usage privé; le remplissage des mares de gabion est autorisé entre 19h et 10h ;

L’alimentation des fontaines publiques d’ornement et des « jeux d’eau » ;

L’alimentation des douches de plages à l’exception de celles utilisées par les postes de secours.

La pêche en eau douce.

Dans les territoires en situation d’alerte renforcée s'ajoutent les interdictions suivantes:

L’irrigation des cultures agricoles de 12h à 18h ;

Le nettoyage des façades, des murs, des toits et des terrasses, sauf aux professionnels de ce type de nettoyage et aux collectivités, sous réserve d’utiliser un système de recyclage d’eau ;

Dans les territoires en situation de crise, s'ajoutent les interdictions suivantes:

L’irrigation des cultures agricoles de 12h à 18h. L’interdiction complète est possible sur décision du préfet ;

L’arrosage des stades, des pelouses, des terrains de sport et des pistes hippiques sauf dérogation;

Le lavage des voitures particulières sauf pour des raisons d’hygiène et de sécurité ;

Le nettoyage des façades, des murs, des toits et des terrasses sauf impératif sanitaire ;

Le prélèvement d’eau en vue du remplissage ou du maintien du niveau des plans d’eau de loisirs à usage privé, dont les mares de gabion ;

Les loisirs nautiques (descentes de cours d’eau)Les pouvoirs publics pourront prendre toute autre mesure de restriction nécessaire à la préservation de la ressource et à la continuité du service public d’eau potable si la situation venait à se dégrader

Pour veiller au respect de ces dispositions, des contrôles seront organisés par les services de l’État. Le non-respect des mesures de restriction est passible d’une contravention de 5e classe.