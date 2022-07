La sécheresse s'étend dans la Manche, le Saint-Lois placé en alerte renforcée

La sécheresse gagne du terrain dans la Manche. Face à l'aggravation de la situation, la préfecture du département a placé ce 25 juillet le Saint-Lois en alerte renforcée. En effet, les débits de plusieurs cours d'eau, dont La Vire à Saint-Lô, sont trop bas. D'autres zones du département, jusqu'ici en vigilance, passent quant à eux en alerte sécheresse dans le nord du département et dans le sud autour de la Sélune.

Ces deux niveaux, d'alerte et surtout d'alerte renforcée, impliquent des interdictions et des restrictions d'utilisation de la ressource en eau. Il n'est notamment pas possible de pêcher dans les cours d'eau des territoires concernés, d'arroser les potagers et massifs de fleurs publics et privés entre 9h et 20h ou encore d'irriguer les cultures agricoles entre midi et 18h. L'ensemble des mesures est à disponible sur le site de la préfecture de la Manche. Les particuliers et entreprises sont également toujours appelés à modérer leur consommation d'eau.

Au total, ce sont 90 des 96 départements de France métropolitaine qui sont placés en alerte sécheresse à des degrés divers.