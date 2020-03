La Seine-Maritime et l'Eure placés en vigilance orange inondations

La Seine-Maritime et l'Eure sont placés en vigilance orange pour les inondations par Météo France. La vigilance prend effet ce lundi 9 mars dès 16h.

Météo France a placé la Seine-Maritime et l'Eure en vigilance orange pour les inondations. La vigilance prend effet ce lundi 9 mars 2020 dès 16h et s'étend jusqu'au mardi 10 mars à 16h. Elle peut être prolongée. Les deux départements normands rejoignent la Gironde. Au total, trois départements en France sont actuellement placés en vigilance orange.

Inondations : 3 départements en vigilance orange © Visactu

Les coefficients de marée atteignent 105 ce lundi 9 mars. Ce sera 114 mardi et même 117 mercredi 11 mars.

Il y a un risque de crues autour de la Seine et sur le littoral. Des consignes de sécurité sont à respecter. Météo France préconise notamment de se renseigner avant d'entreprendre des déplacements et d'être très prudent, de respecter les déviations mises en place et de ne pas s'engager, en voiture ou à pied, sur une voie immergée.