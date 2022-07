La Somme placée en vigilance jaune canicule

Il va faire chaud ces prochains jours dans la Somme. Des températures proches, voire supérieures à 40 degrés sont attendues. Météo France place, ce dimanche, le département de la Somme en vigilance jaune. La préfecture rappelle quelques règles simples pour bien vivre avec la chaleur.

Bien penser à boire de l'eau, ouvrir les fenêtres tôt la matin et tard le soir et bien les laisser fermées la journée, rester au frais, éviter les expositions prolongées etc. En prévision de cette vague de chaleur, la ville d'Amiens et son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) avaient lancé, il y a quelques jours, le plan canicule à destination des personnes les plus fragiles.

Une chaleur difficile à supporter également pour les sans-abris. Deux Amiénois ont distribué, ce samedi, des bouteilles d'eau aux nécessiteux dans le centre-ville de la capitale picarde. Et comme ce sont aussi les vacances d'été, trouver une activité où se mettre au frais n'est pas forcément une chose aisée. France Bleu Picardie vous partage ses bons plans dans cet article. Baie de Somme, forêts ou encore la cité souterraine de Naours sont au programme.