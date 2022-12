La Somme placée en vigilance jaune neige et verglas par Météo France

Météo France place la Somme en vigilance jaune à cause du risque de neige et de verglas ce vendredi et ce samedi. Des brouillards givrants sont attendus en fin de nuit vendredi sur l'ensemble du département.

Pour la journée de samedi, Météo France prévoit de la pluie et la neige mêlées. Le ciel se couvrira dans la nuit, des chutes de neige sont attendues sur les deux tiers ouest du département, il fera entre -2 et 0 degré au minimum, 1 à 4 degrés maximum ; des valeurs qui "se situent en-dessous des valeurs normalement observées" selon Météo France.

L'Aisne et l'Oise ne sont pas concernés par cette vigilance.