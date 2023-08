La Somme placée en vigilance jaune pour risque de "vagues-submersion" ce mercredi

La Somme est placée en vigilance jaune pour risque de vague-submersion à partir de ce mercredi 2 août à 12H, indique Météo France dans un bulletin publié ce mardi. 13 départements sont aussi concernés par cette vigilance, qui concerne les côtes de la Manche et toute la côte ouest de la France. Le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, la Manche, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques.

Des rafales de vent jusqu'à 110 km/h sur les côtes

De fortes rafales de vent sont particulièrement attendues dans le nord-ouest de la France : "Elles ne devraient pas excéder 70 à 80 km/h dans l'intérieur des terres, et 90 à 100 km/h près des côtes", précise Météo France, avec tout de même des poussées à 110 km/h sur les caps les plus exposés. Mercredi, les coefficients de marée seront de 93 et 98 avant des coefficients supérieurs à 100 de jeudi à samedi.

Par ailleurs, la Picardie sera concernée par de fortes pluies toute la journée de mercredi, en raison d'une dépression venue du sud de l'Angleterre, conclut Météo France.