La station Alti-Aigoual rouvre ses pistes de ski

La neige est de retour sur le massif de l'Aigoual. Il est tombé 15 centimètres dans la nuit de dimanche à lundi. Fermées depuis une semaine, les pistes vont donc rouvrir dès ce mercredi 1er mars pour le plus grand bonheur des vacanciers. "Deux vertes et une rouge seront disponibles" reconnaît Denis Boissière, le porte-parole de la station gardoise. "Grâce à ces 15 centimètres et un peu de neige de culture, nous aurons des pistes parfaites" conclut-il.

Les pistes de ski de fond seront également ouvertes ainsi que les pistes de luge.