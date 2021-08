La température de la Méditerranée a sacrément baissé sur le littoral héraultais

Entre 17 et 19 degrés, la température de la mer décourage les plus frileux et raccourcie le temps de baignade des autres.

Elle est généralement à 23 degrés en août. Mais cette année, la Méditerranée se fait désirer. Jeudi 19 août, la température de l'eau était à son maximum avec 19 degrés à Vias, Sète et la Grande Motte. Elle était à 18 degrés à Palavas-les-Flots et même 17 à Valras et Agde.

"Elle est froide", selon Yannis, 7 ans, qui a fait demi-tour quand il a eu l'eau aux genoux. Même constat pour de nombreux candidats à la baignade, vite refroidis. A l'image de Christelle, 33 ans, originaire de Moselle : "Bon je vais me mettre sur la serviette pour me réchauffer". Ayoub, 20 ans, plonge lui la tête la première, sans hésiter : "Je sors de l'eau et je la trouve bien. Je ne tremble même pas."

En l'espace de cinq jours, la mer a perdu entre 4 et 6 degrés. La faute au vent de terre, la tramontane, qui pousse les eaux de surface – les plus chaudes – vers le large. Résultat, c'est l'eau froide qui remonte.

Il faudra encore un peu de patience avant que la température ne remonte. Mais Météo France se veut rassurant : la mer peut très vite se réchauffer quand le vent tournera.

Réactions sur la Plage de Palavas-les-Flots Copier