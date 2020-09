La tempête Alex arrive sur la Bretagne dès ce jeudi soir

La tempête Alex, d'une rare violence pour ce début d'automne, est attendue dès jeudi 1er octobre en soirée sur la Bretagne, les Pays-de-la-Loire et la Normandie. Selon Météo France, dans la nuit de jeudi à vendredi, les rafales de vent pourraient atteindre les 120 à 130 km/h en bord de mer notamment à Quiberon, Belle-ile, les iles de Houat et Hoëdic. En seconde partie de nuit, cette dépression surmontée d'air froid va atteindre l'intérieur des terres dans le Morbihan, la Loire-Atlantique, l'Ille-et-Vilaine et dans une moindre mesure les Côtes d'Armor. La tempête va se décaler durant la journée de vendredi vers le département de la Manche.

De fortes pluies

Selon Météo France, les pluies vont être abondantes avec 2 à 3 semaines de de précipitations attendus en l'espace de 24 heures. A cela se rajoute un risque de submersion littorale sur les côtes sud du Finistère et la Normandie avec des coefficients de marée de 87-88 et en plus une pleine mer prévue dans la nuit de jeudi à vendredi au plus fort de la tempête.