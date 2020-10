La tempête Alex arrive sur la Normandie avec des vents jusqu'à 120 km/heure

Les conditions météorologiques vont se dégrader avec le passage de la tempête Alex dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 octobre sur l’ensemble de la façade ouest. La Manche est en vigilance jaune et la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord appelle à la vigilance sur le littoral.

La perturbation qui a touché la pointe bretonne dans la matinée de jeudi, se décale progressivement vers la Normandie. La dépression va se creuser et les vents se renforcer dès cette fin de journée. Des rafales de l'ordre de 100 à 120 km/h dans l'intérieur, et 120 à 140 km/h sur le littoral, voire plus sur les caps exposés sont attendues notamment dans la Manche placée en vigilance jaune et surtout sur l'ensemble de la Bretagne placé en vigilance orange

Cette tempête s'accompagne de fortes précipitations jusqu'à 30 mm par endroit.

L'accalmie est attendue vendredi 2 octobre en soirée pour la zone de Jobourg dans la Hague.

Un nouveau passage perturbé et fortement pluvieux est prévu samedi 3 octobre sur l'ensemble de la façade.

Compte-tenu de ces conditions météorologiques, le préfet maritime déconseille toute pratique de loisirs nautiques et appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence.

"Les navigateurs et les usagers de la mer ne doivent jamais prendre de risques inutiles en sous-estimant ces dangers. La prudence, la vigilance, la solidarité et la responsabilité sont les atouts essentiels de la sécurité en mer", précise la préfecture maritime.