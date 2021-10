Tempête Aurore : le point sur la situation dans l'Eure et en Seine-Maritime

La tempête Aurore a laissé des traces sur son passage en Normandie : toitures arrachées, arbres et câbles électriques tombés à terre. Le trafic SNCF est interrompu jusqu'à 17h sur les grandes lignes. Et 40.000 foyers sont toujours privés d'électricité. Le point en ce début d'après-midi.

La tempête Aurore laisse de gros dégâts après son passage en Normandie. A la mi-journée, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime recensaient 229 interventions, ceux de l'Eure 154. Parmi les faits marquants, un employé municipal de Bordeaux-Saint-Clair, près d'Etretat, s'est retrouvé bloqué sous un arbre qu'il tronçonnait. Il a été transporté dans un état grave, vers le centre hospitalier de Fécamp. Dans l'Eure, 7 personnes dont 4 blessés légers ont été pris en charge suite à des accidents de la route.

La tempête Aurore a fait principalement des dégâts matériels. Les pompiers sont sortis pour des toitures arrachées, des arbres et des câbles électriques tombés sur les routes. A 10 heures ce jeudi matin dans l'Eure, le 18 avait reçu six fois plus d’appels qu’à l’accoutumée et le Département de l'Eure avait fait dégager 60 arbres encombrant la chaussée. En Seine-Maritime, 335 pompiers ont été mobilisés depuis le début de cet événement météo. A Rouen, plusieurs arbres ont été arrachés dans le secteur du Jardin des Plantes.

Un mur du lycée des Bruyères, à Petit-Quevilly, a été démoli par un arbre. © Radio France - Coralie Moreau

Des arbres (et même un trampoline) sont également tombés sur les voies ferrées, des caténaires ont été endommagées et le trafic SNCF est toujours interrompu sur les lignes Paris / Rouen / Le Havre et Paris / Evreux / Caen. La circulation doit reprendre progressivement à partir de 17 heures mais elle restera très perturbée jusqu'en fin de journée. La SNCF invite les voyageurs à reporter leur voyage. Seuls les trains sur la ligne Rouen / Dieppe roulent à nouveau.

Autre conséquence de la tempête Aurore, 80.000 foyers étaient privés d'électricité au réveil, dont 30.000 dans l'Eure et 25.000 en Seine-Maritime. 800 agents et techniciens sont à pied d'œuvre pour dégager les arbres tombés sur les lignes électriques. A 11h30, ils étaient 40.000 foyers encore privés d'électricité. "On aura bien avancé ce soir, mais on n'aura pas fini" de rétablir le réseau, expliquait ce jeudi midi sur franceinfo, Antoine Jourdain, directeur technique chez Enedis.

La Normandie fait partie des régions les plus touchées par la tempête Aurore. C'est sur le littoral, que le vent a soufflé le plus fort, avec une pointe à 175km/h à Fécamp et 150km/h au Cap de la Hève. Un bateau de pêche victime d'une voie d'eau, avec 4 personnes à bord, a été secouru d'ailleurs la nuit dernière au large du Cap de la Hève. Un hélicoptère de la Marine nationale et des canots de la SNSM ont été dépêchés sur place. Les quatre marins sont tous sains et saufs.