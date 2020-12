La tempête Bella arrive sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais

Un gros coup de vent est attendu dans le Nord et le Pas-de-Calais, pendant tout le weekend du 26 au 28 décembre. La tempête Bella va souffler, avec des rafales violentes, et un vent en moyenne au dessus des 80km/h. La préfecture maritime attend des pics à 120km/h sur la côte, et les prévisionnistes d'Agate Météo prévoient jusqu'à 140km/h sur les caps Gris-Nez et Blanc-Nez.

Samedi après-midi, nos deux département sont en vigilance jaune aux vents violents, et le Pas-de-Calais est également en vigilance jaune pour des crues.

Les équipes d'Enedis, qui s'occupent des lignes électriques, on déjà pré-mobilisé 200 personnes pour intervenir sur le terrain en cas de soucis dans la nuit de samedi à dimanche, en plus de l'astreinte habituelle.