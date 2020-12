La tempête Bella cause des dégâts dans la région

La tempête Bella a occasionné son lot de dégâts dans la région. Partie du littoral, elle a traversé la France d'ouest en est. Des vents allant de 90 à 110 km/h auraient été enregistrés dans les terres.

La circulation des TER interrompue

Les vents violents ont entraîné une interruption de la circulation des TER Vallée de la Marne dans les deux sens aux alentours de 17 heures. Ils ont repris en fin d'après-midi ce dimanche, mais le sens Champagne-Ardenne - Paris était toujours impacté, pas de retour à la normal prévu avant 20 heures, ce dimanche.

Un avion dérouté

Un vol de Ryanair reliant Porto à l'aéroport de Vatry a été dérouté face à la violence des bourrasques. Attendu à 16h30, le vol s'est finalement posé à l'aéroport de Paris-Beauvais.

15 000 foyers touchés par des coupures d'électricité

Des coupures de courant ont été enregistrées dans différentes communes de la Marne et des Ardennes. En tout, une dizaine d'incidents sur les lignes à haute tension et une quarantaine de pannes liées à des fils coupés et arbres sur les lignes ont été enregistrées. "Un peu plus de 15 000 personnes ont été impactées par des coupures depuis cette nuit. Allant de quelques secondes à quelques heures", indique Enedis.

Des chutes de poteaux et des fils coupés ont entraîné de nombreuses coupures d'électricité. © Radio France - Mélanie Cousin

Ce dimanche en fin d'après-midi, 839 foyers étaient encore privés d'électricité dans la région, selon Enedis. Une cinquantaine d'agents sont toujours mobilisés sur l'ensemble du territoire champardennais.

Arbres couchés sur la route

Dans la Marne et les Ardennes, les gendarmes signalent de nombreux arbres tombés sur les routes. 32 interventions ont été effectuées par les gendarmes des Ardennes. Des arbres, tombés sur des routes départementales, ont entraîné des gênes à la circulation. Aucun axe majeur n'a été coupé. Les forces de sécurité sont intervenues tout au long de la journée afin de dégager les voies.

Les décorations de Noël touchées

Les vents ont occasionné des dégâts au niveau des décorations de Noël de la cité des sacres.

Une boule décorée, située sur les Promenades de Reims, est dégonflée suite au passage de la tempête. © Radio France - Mélanie Cousin

Une sphère gonflable décorée s'est affaissée avec la violence du vent. Et la structure lumineuse en forme de biscuit de Noël située rue de Mars est tombée face à la violence des bourrasques.