La tempête cette nuit autour de l'Étang-de-Berre

Les départements des Bouches-du-Rhône et du Var ont été placés en vigilance jaune par Météo France, pour orages et inondations. Dans la nuit du 2 au 3 novembre il est tombé jusqu'à 80 mm de pluie à Gignac.

Bouches-du-Rhône, France

Il est a peine minuit lorsque la tempête s'abat sur Martigues et Port-de-Bouc ce samedi 2 novembre, avant d'atteindre un peu plus tard Vitrolles, Marignane, les Pennes Mirabeau, Saint-Victoret et Cabriès. En deux heures les pompiers sont intervenus 140 fois pour des inondations.

Marignane, Callas, Cabriès privés d'électricité

À Vitrolles, l'eau est montée jusqu'à un mètre par endroits. Des habitants ont dû être évacués ainsi qu'une trentaine de personnes qui se trouvaient dans un camp de gens du voyage. Un gymnase et des salles municipales ont été réquisitionnés pour accueillir les sinistrés à Vitrolles comme à Marignane et aux Pennes Mirabeau.

Les autoroutes A7 et A51 fermées pendant plusieurs heures

Sur la route, les pompiers ont porté secours à des conducteurs bloqués par les eaux dans leur voiture, que ce soit sur la nationale 113, mais aussi sur l'A51, fermée pendant quelques heures dans le sens Marseille-Aix à hauteur de Bouc-Bel-air. La chaussée a été inondée sur 300 m. L'A7 quand a elle, a été fermée une partie de la nuit dans les deux sens à hauteur de Vitrolles.