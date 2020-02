La tempête Ciara attendue sur un tiers nord de la France ce dimanche

La tempête hivernale Ciara doit balayer les îles britanniques, mais aussi sur le Benelux et un tiers nord de la France ce dimanche 9 février 2020. Il y aura des vents violents et des risques de submersions côtières.

France

Après les records de chaleur lundi, c'est une tempête hivernale qui arrive sur la France ce dimanche 9 février 2020. La tempête Ciara est attendue sur une large moitié nord du pays, particulièrement sur les Hauts-de-France. Les îles britanniques et le Benelux seront aussi touchés. On attend des vents violents ainsi que de très probables submersions côtières.

Rafales de vent prévues le dimanche 9 février en soirée sous la tempête Ciara - Météo-France

"L’événement météo commencera par de la pluie, dès dimanche matin", explique Christelle Robert, prévisionniste à Météo France. Le front pluvieux sera suivi de vents dans l'après-midi, la nuit, et même la matinée de lundi.

Des vents violents et continus

Les départements bordant la Manche seront particulièrement exposés aux vents, avec des rafales côtières pouvant dépasser les 130 km/h, voire 140 km/h près du Pas-De-Calais. "Ça va souffler fort sur les caps les plus exposés du littoral, mais aussi dans les terres, avec des rafales à 120 km/h dans les régions les plus touchées, 100 km/h au nord de la Loire. Et la particularité, ajoute Christelle Robert, c'est que les vents vont souffler fort, sur la durée."

Les sols sont assez humides, ce qui peut faciliter le déracinement des arbres - Christelle Robert, prévisionniste à Météo France

Domaines skiables

En effet, on attend des vents en continus pendant plus de douze heures. "En plus de ça, les sols sont assez humides au nord de la Seine, ce qui peut faciliter le déracinement des arbres", avertit la prévisionniste. En haute altitude, notamment les Vosges et le Jura, il y aura de très violentes rafales de vent dans les domaines skiables alpins lundi.

Submersion marine

La tempête Ciara arrive en même temps que de forts coefficients de marée lundi. "Avec la haute mer vers minuit dans le Pas-de-calais et les vents forts, il y a des risques de submersions marines de certaines portions du littoral", conclut Christelle Robert.

