La tempête Ciara est remarquable par sa durée

Région Bretagne, France

Il vente, il vente... depuis des heures en Bretagne ! Si les rafales n'ont pas été des plus violentes, c'est autrement que cette tempête Ciara est remarquable : "En terme d'intensité, c'est une tempête tout à fait classique", rappelle Michel Aïdonidis de Météo France Brest Guipavas. "Ce qui est surprenant, c'est la durée du phénomène. Quasiment sans discontinuer, on a dépassé les 90 km/h par heure en rafales pendant 14 heures à Brest Guipavas, ce qui est assez anormal."

Le vent se renforce à l'est

"Je suis étonné de voir les cartes météo ce matin avec une dépression très creuse du côté de la Scandinavie de 945 hPa et 12025 hPa sur les Pyrénées. Ca fait 80 hPa entre le nord et le sud de l'Europe, ce qui est énorme. "

"Dans cette dépression, les vents les plus forts se déplacent vers l'Est. Avec les reliefs, les vents soufflent plus fort en altitude, ce qui donne des heures exceptionnelles dans l'est et en Corse dans les heures qui viennent."