La tempête Ciara va traverser l'Yonne ce dimanche

Yonne

L'Yonne fait partie des 35 départements placés en vigilance orange vents violents par Météo France. La tempête Ciara balaie le nord de la France et est attendue chez nous ce dimanche en début de soirée. Le pic de la tempête devrait avoir lieu aux environs de minuit, avec des vents pouvant atteindre les 90-110 km/h. La fin de la tempête est prévue lundi, en fin de matinée.

Conseils de prudence

- Il est recommandé de limiter ses déplacements autant que possible, et de réduire sa vitesse sur route et autoroute.

- Evitez de vous promener en forêt, en raison des chutes de branches et d'arbres.

- N'intervenez pas sur les toitures

- Rangez les objets exposés au vent

Il est possible que le département de l'Yonne soit touché par des coupures d'électricité et de téléphone. Ne touchez pas les fils électriques tombés au sol, vous risqueriez de vous électrocuter.