Les cinq départements normands sont placés en vigilance jaune "vent violent" et "inondation" par Météo France. Après Ciara et Inès, c'est au tour de la tempête Dennis de frapper le nord-ouest de la France.

La tempête Dennis souffle sur la Normandie : des rafales à plus de 100 km/h relevées

Les tempêtes Ciara et Inès avaient déjà frappé la Normandie début février.

Le Havre, France

Des rafales allant jusqu'à 100 km/h ont été relevées à Port-en-Bessin et au cap de la Hève, près du Havre. La tempête Dennis souffle sur le quart nord-ouest de la France depuis samedi 15 février 2020 et s'est renforcée dimanche.

Le Finistère et le Morbihan sont en vigilance orange, de fortes pluies sont attendues. La Manche, le Calvados, l'Orne, la Seine-Maritime et l'Eure sont en jaune pour "vent violent" et "inondation" ou "pluie-inondation".

Branches d'arbres au sol

Des branches d'arbres sont tombées sur la voie publique, sans occasionner de grave dégât pour le moment. D'autres sont tombées sur les rails, ce qui a provoqué quelques retards, notamment sur la ligne Paris-Granville.

La préfecture de la Manche et de la mer du Nord déconseille fortement "toute pratique de loisirs nautiques" et appelle tous les usagers de la mer à la plus grande prudence.