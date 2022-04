La tempête Diego arrive sur la France, cinq départements en vigilance orange pour vent violent

La Haute-Loire et le Puy-de-Dôme à leur tour placés en vigilance orange pour vent violent à partir de la mi-journée, en raison du passage de la tempête Diego en France. Les Deux-Sèvres, la Vienne et la Charente-Maritime sont aussi concernés.

Météo France place cinq départements en vigilance orange à partir de ce vendredi midi pour risque de vents violents, en raison du passage de la tempête Diego. Il s'agit de la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Charente-Maritime. Par ailleurs, la Savoie reste placée en vigilance orange aux avalanches.

Le temps sera très agité ce vendredi. La tempête Diego arrive par la côte atlantique, elle traversera le pays d'est en ouest. Les vents les plus forts vont souffler sur une partie du Poitou-Charentes, sur le nord de l'Aquitaine, le Berry, le nord du Limousin et le Massif Central jusqu'aux Cévennes. Des rafales de 80 à 100 km/h sont attendues dans les terres, elles vont atteindre localement 110, voire 120 km/h sur la côte charentaise, sur le relief et certaines vallées d'Auvergne.

Cette situation est plutôt rare en avril indique Météo France Des Pays-de-la-Loire au sud de Paris, sur le Grand-Est et le Sud-ouest l'après-midi, le vent soufflera entre 70 et localement 90 km/h. Quelques chutes de neige sont même possibles entre la Normandie et l'est de la France. De fortes pluies sont également prévues de la Franche comté au massif alpin. De fortes chutes de neige sont aussi annoncées au dessus de 1800 mètres d'altitude sur les alpes du nord. En Corse de violentes rafales sont à craindre en début de matinée sur le relief et le nord de l'Ile.