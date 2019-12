La tempête Fabien va secouer les Landes ce weekend

Une tempête va frapper les Landes entre samedi 21 et dimanche 22 décembre. De fortes rafales de vent, pouvant dépasser les 100 km/h, sont attendues sur la côte et dans les terres.

Département Landes, France

Les landais devront affronter de nouveau les intempéries ce weekend. La tempête Fabien va souffler fort sur le département après la dépression et les inondations de la semaine dernière. Cette fois-ci c'est le vent qui frappera le département, avec des rafales allant jusqu'à 130 km/h sur la côte.

Le pic de la tempête attendu dans la nuit de samedi à dimanche

L'épisode abordera d'abord le littoral landais, à partir du samedi 21 décembre à 15h, avec des vents plus forts que la semaine dernière : des rafales de plus de 100 km/h frapperont les côtes samedi après-midi, un phénomène qui pourra engendrer des vagues pouvant atteindre 8 à 9 mètres. Dans les terres, le vent soufflera à près de 90 km/h, et jusqu'à 110 km/h dans le Tursan et le Gabardan selon la préfecture des Landes.

Le pic de la tempête est attendu dans la nuit de samedi à dimanche, avec des rafales pouvant atteindre les 130 km/h au bord de mer. L'épisode devrait se calmer à partir de dimanche après-midi.

Les pluies seront moins importantes que lors des inondations de la semaine dernière. Les cumuls ne devraient pas dépasser les 20 mm localement. La vigilance est pourtant de mise, car les sols sont encore saturés d'eau après les épisodes pluvieux de ces derniers jours.

Appel à la vigilance

La préfecture des Landes appelle à la plus grande vigilance. La tempête fait courir le risque de chutes d'arbres et de branches sur les routes, perturbant la circulation routière, et pouvant engendrer des coupures d'électricité ou de téléphone. Avec les vents violents, les toitures et cheminées sont particulièrement exposées et pourront être endommagées.

Le préfet demande à chacun de respecter les consignes suivantes :

Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent

sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent Dans la mesure du possible, ne circulez pas sur le bord de mer et évitez la proximité des plages ou rivages où déferlent des rouleaux

et évitez la proximité des plages ou rivages où déferlent des rouleaux Ne vous promenez pas en forêt pour éviter les chutes de branches ou d’arbres

pour éviter les chutes de branches ou d’arbres En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers

N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas des fils électriques tombés au sol

et ne touchez en aucun cas des fils électriques tombés au sol Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés

Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments

Les animations du weekend perturbées

En conséquence, certains événements prévus dans le département ce weekend sont perturbés, à Dax notamment. Samedi 21 décembre, seuls le marché de Noël solidaire au stade Maurice Boyau et le mur d'escalade sont annulés. En revanche, la ville a décidé l'annulation de l'ensemble des animations prévues dimanche 22 décembre, notamment les animations de Dax Fête Noël.

Le département des Landes a également pris un arrêté interdisant la circulation de tous les usagers (cyclistes, piétons et cavaliers) sur la Voie Verte de Chalosse jusqu'au vendredi 27 décembre, en raison des arbres à terre, et de ceux qui pourraient encore tomber.

La ville de Mont-de-Marsan prend également des mesures face aux intempéries :