La tempête Fiona, qualifiée d'"historique", plonge la côte Est du Canada dans le noir

La tempête Fiona a atteint la côte Atlantique du Canada ce samedi, plongeant plus de 500.000 foyers de le noir. Fiona pourrait être la tempête la plus forte à avoir jamais frappé le Canada.

Après les Caraïbes, la tempête Fiona a balayé ce samedi la côte Est du Canada et plongé des centaines de milliers de foyers dans le noir. Plus de 500.000 foyers sont privés d'électricité selon le cumul des chiffres communiqués par plusieurs opérateurs. Les services météo canadiens ont multiplié les mises en garde sur cette tempête qualifiée d'"historique".

Devenue ouragan puis rétrogradée en tempête post-tropicale, Fiona a atteint le golfe du Saint-Laurent après avoir arraché de nombreux arbres et pylônes électriques en Nouvelle-Ecosse et sur l'île du Prince-Edouard. Les services de téléphonie mobile sont aussi perturbés et de nombreux axes routiers ont été coupés. Selon le Centre canadien des ouragans, Fiona pourrait être la tempête la plus forte à avoir jamais frappé le Canada. Les experts craignent qu'elle ne fasse davantage de dégâts que les ouragans Juan en 2003 et Dorian en 2019.

Selon le Centre des ouragans des Etats-Unis (NHC), Fiona générait encore des vents soufflant en rafale à 140 km/h lorsqu'elle a atteint le Golfe du Saint-Laurent vers 8h heures locales (14 heures en France), bien qu'elle se soit sensiblement affaiblie depuis qu'elle a touché terre.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a retardé son départ pour le Japon, où il doit assister aux funérailles de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, pour se tenir au courant de l'évolution de la situation, a indiqué le responsable de son service de presse sur Twitter. Les deux principales compagnies aériennes du pays, Air Canada et WestJet Airlines, avaient suspendu dès vendredi soir tout leurs vols régionaux.