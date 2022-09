La tempête Fiona souffle sur la Guadeloupe, en vigilance rouge pour fortes pluies et orages

La tempête Fiona a touché la Guadeloupe dans la nuit de vendredi à samedi. L'archipel a été placée en vigilance rouge aux orages et aux fortes pluies. Des rafales de vent jusqu'à 120 km/h sont attendues. Les habitants ont été invités à rester chez eux et les écoles fermées dès vendredi midi.

Des vents jusqu'à 100-120 km/h et des pluies diluviennes. La Guadeloupe s'est préparée, dès vendredi soir, à résister à la tempête tropicale Fiona. L'île a été placée en vigilance rouge pour fortes pluies et orages depuis vendredi. Les écoles ont été fermées dès la mi-journée (18h, heure de Paris) et les habitants invités à rester chez eux. Météo-France a par ailleurs maintenu l'archipel en vigilance orange pour "vents violents" et "vagues-submersion".

Météo France

"Des pluies diluviennes générant de nombreuses inondations sont à craindre cette nuit de vendredi à samedi", a annoncé le Centre météorologique de Guadeloupe. "Les pluies orageuses vont se généraliser à l'ensemble de l'archipel" ce samedi, et "s'intensifier au cours des prochaines heures et vont perdurer avec une très forte intensité jusqu'en début de matinée" (mi-journée en Métropole NDLR) prévient Météo France.

À 3h30 (9h30 heure de Paris), les pompiers comptabilisaient 95 interventions, a témoigné le colonel Frédéric Lhomme, directeur départemental adjoint des pompiers de Guadeloupe, à franceinfo, avec une majorité d'interventions sur le sud de la Basse-Terre, notamment sur les communes de Capesterre-Belle-Eau, Baillif et Petit-Bourg. "Il s'agit principalement de gens qui se sentent menacés par la montée des eaux et qui ont besoin d'être mis en sécurité" a-t-il précisé. Les autorités ont commencé à évacuer ces quartiers, mais aucune victime n'est à déplorer.

Une amélioration est attendue à partir de dimanche matin, au mieux.

Écoles fermées, habitants confinés

Toutes les écoles ont été fermées à midi heure locale, soit 18h00 à Paris. Les habitants ont fait provision de packs d'eau, en prévision des coupures potentielles, et de conserves. Les files d'attente au supermarché, vendredi, s'étiraient en longueur dans toute l'archipel. Le trafic aérien a été interrompu pour la nuit et de nombreuses routes fermées a annoncé la préfecture de Guadeloupe sur Twitter.

Toutes les activités du week-end comme les compétitions sportives ou les journées du Patrimoine, ont été annulées en raison de l'arrivée cette tempête. Ces dernières pourront être reportées "à une date ultérieure" a aussi indiqué la préfecture.

Le 16 septembre, date où Fiona a frappé la Guadeloupe, est aussi la date anniversaire du cyclone Hugo, ouragan de catégorie 5 qui avait dévasté l'île en 1989.