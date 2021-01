La tempête Justine va souffler sur le Pays Basque dans le nuit de samedi à dimanche

La tempête Justine approche. Météo France place les Pyrénées-Atlantiques en vigilance jaune pour vents violents, orages, crues, et vagues submersions. Le pic de l'événement météorologique est prévu dans la nuit de samedi à dimanche.

Des rafales allant jusqu'à 110 km/h au Pays Basque

Les rafales de vent iront jusqu'à 100 km/h au Pays Basque et même 110km/h sur la côte. Jusqu'à 50 millimètres de pluie cumulés sont attendues dans le weekend.

Risque de vagues submersions très fort dimanche matin

Le risque de vagues submersions "va se renforcer dans la nuit de samedi à dimanche en fond de Golfe de Gascogne avec un pic attendu autour de la pleine mer de dimanche matin. Une dégradation de l'état de mer plus marquée, est attendue pour la pleine mer de dimanche matin (7 heures, coefficient 93) avec un pic de vagues entre huit et dix mètres", précise la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Avant-cela des vagues de cinq à sept mètres sont attendues sur le littoral vers 18 heures.

La ville de Biarritz déclenche l'alerte de niveau 4 (la plus élevée) dimanche entre 4 heures et 8h30.

La ville de Biarritz appelle à la prudence face aux risques de vagues submersions. Le niveau d'alerte 4, le plus élevé, sera déclenché entre 4 et 8h30 dimanche matin - Ville de Biarritz

A Saint-Jean-de-Luz l'accès à la promenade de la Grande plage sera interdit dans la partie comprise entre la Digue aux chevaux et les Flots Bleus ; la plage d’Erromardie et son parking seront également fermés à compter de ce samedi 30 janvier, 12 heures, jusqu'à lundi 10 heures. Ce, à cause des risques de vagues submersions et de vents violents.

Les grilles du parc Ducontenia resteront cadenassés à partir de 11 heures ce samedi, jusqu'à lundi 10 heures. La circulation, y compris piétonne aux alentours sera interdite.

Conseils de prudence donnés par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques