La Vienne en vigilance jaune neige-verglas dans la nuit de dimanche et lundi matin

Attention sur les routes. Météo France a placé un certain nombre de départements en vigilance jaune neige-verglas. La Vienne est concernée à partir de 3h dans la nuit de ce dimanche 28 novembre et jusqu'à midi lundi. L'expert météo de France Bleu Poitou Emmanuel Moreau indique sur Twitter qu'un "petit saupoudrage est possible lundi matin, un ou deux centimètres maximum".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix