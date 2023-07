La vigilance aux orages est levée en Drôme Ardèche. De fortes précipitations et des orages se sont abattus dans la soirée de ce samedi 29 juillet. Les averses orageuses se sont répétées à Tournon-sur-Rhône et à Romans par exemple. Le plus gros cumul de pluie a été relevé à Saint-Jean-en Royans : 76 mm en trois heures. Il est tombé 53 mm d'eau à Romans ou encore 43 mm à Mauves ou à Mercurol en Ardèche.

Les pompiers sont intervenus pour des caves inondées, des chutes d'arbres. À Romans-sur-Isère l'eau est entrée dans un restaurant, les chaises se sont envolées avec les fortes rafales. La grêle n'a pas épargné les vignes à Mauves en Ardèche. Un évènement ressemblant à "une tornade" pour le maire de Mauves en Ardèche. Les ruelles de la ville ont été très rapidement inondées.

Ce samedi vers 22 heures, quelques centaines de foyers étaient encore privés d'électricité en Drôme Ardèche. Enedis va travailler ce dimanche pour rétablir les ligne touchées par les chutes d'arbres. Le fournisseur d'électricité appelle la population à ne surtout pas essayer de libérer les routes eux-mêmes car il y a un risque d'électrocution. Au plus fort de la soirée de ce samedi, 4 500 foyers privés de courant dans nos département.