La vigilance canicule levée en Drôme et en Ardèche, plusieurs records de chaleur nocturne

Ce lundi à 16 heures, Météo France a levé l'alerte aux fortes chaleurs pour l'Ardèche, la Drôme et les Alpes-de-Haute-Provence. La vigilance n'est maintenue que dans deux départements, les Alpes-Maritimes et le Var. Durant les cinq jours de fortes chaleurs, il n'y a pas eu de record battu en journée. En revanche, plusieurs records de températures minimales ont été enregistrés durant la nuit de dimanche à lundi. dans la Drôme. Il s'agit de records "décadaires" portant sur les dix jours compris entre le 10 et le 20 août. Il n'avait jamais fait aussi chaud la nuit sur cette période pour trois villes drômoises : Albon avec 20°8, Romans-sur-Isère 20°6 et Die avec 20°2.

A Montélimar, le thermomètre n'est pas descendu au-dessous de 22°7 dans la nuit de dimanche à lundi, 21°7 à Alba-la-Romaine en Ardèche. Il ne s'agit pas de records pour ces capteurs-là mais c'est nettement au-dessus de la température minimale moyenne d'un 15 août qui est de 17 degrés.