La vigilance jaune pluie-inondations arrive ce mercredi soir sur les Alpes Maritimes

Alpes-Maritimes, France

Les Alpes Maritimes sont placées depuis 16h ce mercredi en vigilance orange "vague submersion marine". A ce phénomène, vient s'ajouter une autre alerte jaune pluie-inondations à partir de ce mercredi soir. Les deux alertes combinées peuvent provoquer des dégâts, soyez donc extrêmement vigilants.

De nombreuses routes sont fermées à la circulation. La préfecture des Alpes Maritimes communique régulièrement les axes clos via Twitter.

Les dernières informations ce mercredi soir

Le plus gros de cet épisode est attendu entre 21h et minuit. A ce moment, les épisodes vague-submersion et vent violents vont se cumuler. Des vagues de 4 mètres sont attendues sur des secteurs exposés est à Cap d'Ail ou Monaco par exemple. Il ne faut pas se promener en bord de mer. A Antibes, le vent souffle en rafale à 77km/h ce soir et il atteindra 90km/h en soirée.

La vigilance orange vague submersion est en place jusqu'à 22h. Peu avant, à 21h, la vigilance jaune orage pluie inondation entre en vigueur. Il pourrait tomber entre 40 et 70mm en 6h. Dans le pays grassois, cela pourrait monter jusqu'à 90mm. Certains cours d'eau comme le Loup et la Siagne seront particulièrement à surveiller cette nuit.

Le centre opérationnel départemental mis en place

La préfecture a mis en place le centre opérationnel départemental (COD). Notre journaliste a pu se rendre au sein de cette cellule de crise qui gère les différents événements en lien avec toutes les autorités.Le directeur de cabinet du préfet, Jean-Gabriel Delacroy résume la situation ce mercredi soir à 18h45.

"Les vagues vont pouvoir dépasser 4 mètres par endroits. Il risque d'y avoir énormément de vent cette nuit. Il faut être absolument vigilant.