Après deux jours de soleil et de températures au-dessus des 30 degrés, la météo se dégrade nettement en Berry ce mercredi 8 septembre.

La vigilance orange aux orages déclenchée dans l'Indre et le Cher

Des orages sont attendus dans l'Indre et le Cher

Le Berry va être placé en vigilance orange aux orages. Elle sera active à partir de 17 heures dans l'Indre et une heure plus tard dans le département du Cher, selon Météo France. Les prévisionnistes précisent que "l'amas orageux se décale vers le Centre-Val de Loire en fin d'après-midi et en soirée".

À la clé, les cumuls de pluie peuvent atteindre 20 à 30 mm en une heure, voire 40 mm localement. Des phénomènes dangereux pourront accompagner les fortes pluies et l'activité électrique, avec un fort risque de grêle et de fortes rafales de vent autour de 100 km/h.