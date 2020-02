L'Eure et la Seine-Maritime ne sont plus en vigilance orange en raison du risque d'inondations. La Seine a néanmoins débordé par endroits dans la nuit.

Vent et inondations : la vigilance orange est levée dans l'Eure et en Seine-Maritime

Après deux journées marquées par des débordements et de fortes bourrasques de vent, la vigilance orange inondation a été levée pour l'Eure et la Seine-Maritime.

Après deux journées marquées par des débordements et de fortes bourrasques de vent, la vigilance orange inondation a été levée mardi, dans la soirée, pour l'Eure et la Seine-Maritime. Les deux départements restent toutefois en vigilance jaune et, dans la nuit, la Seine a débordé par endroits au moment du pic de marée.

Après être montés jusqu'à 108 mardi, les coefficients de marée redescendent à 105 pour ce mercredi.