Le département de la Drôme n'est plus placé en vigilance orange neige et verglas depuis ce vendredi après-midi.

La vigilance orange neige et verglas levée à son tour dans la Drôme

La vigilance orange neige et verglas est levée dans la Drôme depuis ce 1er janvier, en milieu d'après-midi.

Les perturbations neigeuses vont s'affaiblir progressivement ce 1er janvier et ce week-end dans la Drôme et l'Ardèche. Plus aucun des deux départements n'est en vigilance orange.

C'est surtout l'Est de la Drôme qui était concerné par de gros cumuls de neige : de 10 à 15 centimètres sur les hauteurs du Diois et du Vercors. Météo France a finalement levé en milieu d'après-midi ce 1er janvier la vigilance orange.

Selon les prévisionnistes, il ne devrait quasiment voire plus neiger du reste du week-end.