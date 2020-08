La vigilance orange pour canicule levée dans la Drôme et en Ardèche

Avec des températures qui ont atteint près de 40°C à Saint-Roman dans le Diois, à Die, Albon et Montélimar, la Drôme et l'Ardèche ont vécu plusieurs jours de chaleur. Même si le thermomètre dépasse encore ce dimanche les 30°C, Météo France lève la vigilance orange canicule.

Les températures devraient baisser la nuit et atteindre des valeurs plus raisonnables ce lundi avec 27°C prévus l'après-midi à Valence, 26°C à Nyons, 29°C à Vallon-Pont-d'Arc et 24°C à Privas. Des orages pourraient éclater ce lundi en cours d'après-midi dans le Nord et l'Est de l'Ardèche.