La vigilance orange pour risque de crues maintenue en Gironde

L'ensemble des communes de la confluence Garonne-Dordogne sont maintenues en vigilance orange pour risque de crues jusqu'au mercredi 27 novembre au soir. Le département passe aussi en vigilance jaune pour les risques d'orages, vents violents et vagues/submersion.

Gironde, France

La préfecture a annoncé le maintien de la vigilance orange pour risque de crues en Gironde, sur l'ensemble des communes de la confluence Garonne-Dordogne, au moins jusqu'au mercredi 27 novembre en soirée.

Les forts coefficients de marée de ce mardi (99) et mercredi (99 et 98) associés aux vents forts sont susceptibles d'entraîner des débordements lors de la marée haute à Bordeaux et dans une moindre mesure à Libourne.

À Bordeaux, il est prévu

pour la pleine mer de 19h20 ce soir une hauteur comprise entre 6,18 et 6,37m

pour la pleine mer de 7h40 mercredi matin une hauteur comprise entre 6,50 et 6,75m

et pour la pleine mer de mercredi soir de 20h une hauteur comprise entre 6,25 et 6,51m

À Libourne, il est prévu

pour la pleine mer de 20h20 ce soir une hauteur comprise entre 5,29 et 5,58m

pour la pleine mer de 8h40 mercredi matin une hauteur comprise entre 5,56 et 5,9m

et pour la pleine mer de 21h mercredi soir une hauteur comprise entre 5,36 et 5,76m

Vigilance jaune maintenue pour l'estuaire

Sur l'estuaire de la Gironde, la vigilance jaune est elle-aussi maintenue puisque des débordements localisés pourraient être observés sur l'ensemble du tronçon lors des pleines mers de mardi après-midi et mercredi matin.

Risques d'orages, vents violents et vagues submersions

Le département passe également en vigilance jaune pour risques d'orages et vents violents dès 20h, et pour risque de vagues/submersion à partir de 1h cette nuit. Les rafales de vents pourraient atteindre les 90 à 100km/h voire 120km/h ponctuellement sur la pointe du Médoc.

La préfète de la Gironde appelle à la plus grande prudence, notamment à ne pas se promener à proximité du fleuve ou du littoral.