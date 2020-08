La vigilance rouge à la canicule étendue à la Seine-et-Marne

La canicule gagne du terrain avec six départements supplémentaires placés en vigilance rouge par Météo France ce samedi, dont la Seine-et-Marne. Tous les départements d'Ile-de-France sont désormais sous haute surveillance à cause des fortes chaleurs qui doivent durer jusqu'à au moins mardi.

L'alerte rouge canicule, qui n'est utilisée que pour la troisième fois (dont deux à l'été 2019), concernait déjà depuis hier Paris et la petite couronne, l'Essonne, le Val d'Oise, et les Yvelines, en raison "du risque de sur-mortalité dans le contexte sanitaire actuel lié à la pollution à l'ozone et au covid, ainsi qu'en lien avec la sensibilité dans les zones fortement urbanisées". Cet épisode caniculaire "caractérisé par des nuits très chaudes voire tropicales" devrait se terminer par "une dégradation orageuse marquée" à partir de mercredi. "Cette vague de chaleur devrait se situer parmi les cinq plus sévères connues par la France ces dernières décennies, derrière les canicules historiques de 2003 et 2006", d'après Météo France.