La vigilance rouge neige-verglas levée en Vendée

La situation semble s'améliorer, ce vendredi matin, en Vendée. Météo France a levé sa vigilance rouge pour la neige et surtout pour les pluies verglaçantes. Le département repasse en orange, comme la Loire-Atlantique.

Routes glissantes dans le nord de la Vendée

Ceci dit, les routes peuvent toujours être très glissantes, notamment au nord d'une ligne Challans-La Roche-sur-Yon. Des pluies verglaçantes ont été signalées dans les secteurs de Pouzauges, de Montaigu, des Herbiers, de Rocheservière et de Saint-Michel-Mont-Mercure. C'est surtout le réseau secondaire qui est dangereux.

Et aussi en Loire-Atlantique

Ça glisse aussi par endroit en Loire-Atlantique, notamment au niveau d'Aigrefeuille-sur-Maine et de Ponchâteaux. Attention aussi sur le pont Anne-de-Bretagne à Nantes pour les piétons et dans certaines rues de la ville. Même si, globalement, on circule bien dans la métropole.