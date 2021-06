La ville de Dijon ouvre son registre d'inscription "canicule"

Comme chaque été, si vous avez plus de 65 ans ou si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé proposé par la ville de Dijon lors du déclenchement du niveau 3 du plan canicule qui peut être activé en cas de très fortes chaleurs.

Si vous êtes inscrit sur le registre "canicule" de la mairie de Dijon, en cas de très fortes chaleurs, vous recevrez alors un appel téléphonique quotidien de la cellule canicule qui s’assurera de votre bien-être et vérifiera que toutes les précautions sont prises pour lutter contre la chaleur.

Comment s'inscrire auprès de la mairie ?

Pour vous inscrire sur le registre nominatif communal de la ville de Dijon dit « registre canicule », il faut contacter la Maison des seniors au 03 80 74 51 51 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30) ou la cellule canicule au 03 80 44 81 19 (du lundi au vendredi de 9h à 17h) ou le portail téléphonique de la ville au 0 800 21 3000.

Près de 300 personnes fragilisées ou isolées sont déjà inscrites sur ce registre

A Dijon, déjà près de 300 personnes isolées se sont signalées auprès des services de la mairie. Elles reçoivent quotidiennement des appels. Ils permettent non seulement de s'assurer qu’elles vont bien, mais également de les écouter ou de les rassurer. En cas de doute ou d’absence de réponse, un binôme de volontaires se déplace alors à domicile.

Plusieurs niveaux d'alerte

Elaboré par la Préfecture, le plan canicule dont l'objectif est de veiller aux effets sanitaires d’une forte vague de chaleur et de porter une attention particulière aux populations à risque (personnes âgées de plus de 65 ans, personnes handicapées ou malades, personnes dépendantes, femmes enceintes, jeunes enfants, personnes sans abri…) comprend quatre niveaux de vigilance météorologique.

- Le niveau 1 correspond à une veille saisonnière entre le 1er juin et le 15 septembre de chaque année.

- À partir du niveau 2, la veille est plus active, les messages de prévention sont répétés.

- Dès le niveau 3, qui correspond à l’alerte canicule, les appels téléphoniques sont déclenchés chaque jour jusqu'à la levée du dispositif.

- Le niveau 4 correspond à l’alerte maximale.

Quelles sont les conditions pour parler de canicule en Côte-d'Or?

En Côte-d'Or, on parle de canicule quand les seuils de température dépassent simultanément et pendant au moins 3 jours consécutifs les températures de 19 °C la nuit et 34 °C en journée. Il est important de se protéger même lorsque la chaleur est de courte durée.

Quelques conseils pour tous préconisés en cas de canicule

:

• Éviter de sortir aux heures les plus chaudes

• Maintenir son logement frais (Fermer fenêtres et volets le jour et ouvrir la nuit)

• Passer quelques heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, musée…) si la fraîcheur dans le logement ne peut être maintenue

• Profiter des parcs et jardins à proximité de son domicile *

• Boire de l’eau régulièrement

• Mouiller son corps et se ventiler plusieurs fois par jour

• Manger en quantité suffisante et ne pas boire d’alcool

• Éviter les efforts physiques

• Donner des nouvelles à son entourage et dès que nécessaire demander de l’aide

En voiture et lors de longs trajets

• Emporter de l’eau et un brumisateur

• S’arrêter régulièrement pour se reposer et se rafraîchir

• Ne jamais laisser une personne seule, surtout un enfant, dans le véhicule même quelques instants

*Retrouvez tous les lieux de fraîcheur de la ville ainsi que les parcs et jardins en cliquant sur « Où se rafraîchir à Dijon »