La Ville et l’Agglomération de La Rochelle déploient le plan canicule

Si un passage en vigilance orange "canicule" est plus fortement envisageable d'ici la fin de semaine dans le département de la Charente-Maritime, la ville et l'agglomération rochelaise ont décidé d'anticiper la vague de chaleur et ses conséquences pour protéger la population. Une activation qui entraîne de nombreuses mesures des ce mercredi 13 juillet. Voici les détails.

➡️ Les équipements de rafraichissement urbain sont mis en fonctionnement : des fontaines devant l’espace Encan et des brumisateurs au square Valin et sur le parvis de la gare.

➡️ Un plan des fontaines est communiqué afin d’indiquer les lieux où se trouvent les points d’eau dans la ville de La Rochelle.

➡️ Des brumisateurs seront mis en place dans les files d’attentes des Francofolies et des différentes piscines de l’Agglomération.

à lire aussi Les Francofolies et France Bleu fêtent la musique du 13 au 17 juillet à La Rochelle

➡️ Les crèches et les centres de loisirs restent ouverts et disposent des ventilateurs. Les locaux sont ventilés par les équipes municipales très tôt le matin.

➡️ Pour le personnel des trois collectivités : Ville, Agglomération et CCAS, les horaires ont été aménagés pour certains travaux pénibles en extérieur afin de protéger les agents.

➡️ Le service de l’Etat civil ajuste également ses horaires d’ouverture : il ouvrira dès 8h et fermera à 16h les 13, 15 et 18 juillet.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Piétonnisation suspendue, musées gratuits

➡️ Les Centres de valorisation des déchets et les déchetteries de l’Agglomération seront ouverts de 8h à 14h, du mercredi 13 au lundi 18 Juillet inclus avec une fermeture le jeudi 14 Juillet.

➡️ Un arrêté municipal ponctuel autorise les entreprises de travaux à travailler dès 7h du matin. Cet arrêté est valable jusqu’au samedi 15 juillet.

➡️ Le dispositif piétonisation du cœur de ville est suspendu ce mercredi car les agents affectés à la tenue des barrières sont exposés à la chaleur.

➡️ La Ville de La Rochelle a décidé de mettre en place la gratuité pour tous les musées de la Ville dès ce mercredi, 14h. Un bon moyen de se mettre au frais et de profiter de la richesse muséale rochelaise.

➡️ La cérémonie du 14 juillet, quai de la Georgette sera avancée à 9h15 ainsi que la cérémonie du dimanche 17 juillet "à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France", au monument aux Morts, allées du Mail, qui sera quant à elle avancée à 9h30.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Personnes vulnérables

Les personnes vulnérables sont appelées depuis ce mercredi matin. Près de 2.000 personnes inscrites sur le registre de solidarité sont en train de recevoir un appel de la part des agents de la Ville de La Rochelle et du CCAS.

L'objectif est de rappeler les bonnes pratiques et d'inviter les personnes bien entourées à se signaler afin que les agents municipaux concentrent leurs appels sur les personnes qui sont isolées cet été. Si nécessaire des visites à domicile peuvent être organisées.

La Ville appelle les habitants à porter une attention particulière à leurs voisins isolés et fragiles.

Les bons réflexes

Buvez de l’eau régulièrement

Continuez à vous alimenter normalement

Évitez les sorties aux heures les plus chaudes et si vous devez sortir, portez un chapeau et des vêtements légers

Évitez les activités physiques et sportives

Maintenez votre logement frais, fermez les fenêtres et volets la journée

Ne buvez pas d’alcool

Donnez et prenez des nouvelles de vos proches

Prenez soin des publics les plus vulnérables : personnes âgées, bébés et jeunes enfants en veillant à leur hydratation

Pour les personnes âgées souffrant de maladie chronique, ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles et rendez leur visite

En cas d’urgence, contactez le 15

Restez informé : contactez la Ville de La Rochelle au 05.46.51.51.42 ou 05.46.51.53.75

Pour toutes questions sur les recommandations à suivre en période de pic de fortes chaleurs, appelez la plateforme téléphonique d’information "Canicule Info Service" au 0.800.06.66.66.

Pour suivre la vigilance météorologique, rendez-vous sur le site de Météo France