Landes : 4 800 foyers toujours privés d'électricité ce samedi midi

Plus de 150 agents d'Enedis sont mobilisés

Département Landes, France

4 800 foyers landais sont toujours privés d'électricité ce samedi midi. Ils étaient plus de 13 000 au plus fort du coup de vent hier à la mi-journée. 5000 hier soir. Mais les réparations sont compliquées à cause des conditions climatiques : les routes inondées rendent les accès difficiles.

Parmi les communes les plus touchées : Soustons, Saint-Paul-lès-Dax, Pomarez, Saint-Lons-les-Mines, Préchacq ou encore Bourriot-Bergonce. Mais l'ensemble du département est concerné.

Des hélicoptères en renfort

Environ 150 agents d'Enedis sont mobilisés sur le terrain. Enedis qui a également reçu le renfort d'hélicoptères afin de pouvoir établir un diagnostique des lignes coupées.

Aucun délai de retour à la normale n'est pour l'instant annoncé.