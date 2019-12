Landes : environ 600 personnes évacuées dans le secteur de Peyrehorade en prévision des inondations

C'est le cumul des précipitations sur les Pyrénées qui engendre cette augmentation importante des débits des Gaves de Pau et d'Oloron.

A Peyrehorade, le pic de la crue est attendu pour ce samedi matin avec une hauteur d'eau estimée à 5,50 m.

Ces hauteurs d'eau sont comparables à celles enregistrées lors des inondations de juin 2018 où des dizaines d'habitations avaient été sinistrées.

600 personnes évacuées

Par conséquent, le préfet des Landes a décidé par mesure de précaution l'évacuation dès ce vendredi après midi de certains quartiers de Peyrehorade et de certains secteurs des communes (Cauneille, Hastingues, Oeyregave, Orthevielle, Peyrehorade, Port-de-Lannes, Sainte Marie de Gosse, Sorde-l'Abbaye) aux abords des gaves. Ce sont près de 600 personnes qui vont donc être évacuées. Les municipalités concernées mettent en oeuvre un accueil dans les salles communales pour les personnes qui se trouveraient sans solution d'hébergement.

A noter que l'école maternelle a dû être fermée ce vendredi après midi, les élèves ont pu se réfugier à l'école élémentaire.

La préfecture des Landes conseille aux habitants de placer les meubles et les biens de valeur à l'abri en hauteur.

Si l'eau parvient jusqu'au logement, pensez à fermer les portes et les fenêtres, coupez le gaz et l'électricité, placez les produits toxiques à l'abri de la montée des eaux, garez le mieux possible les véhicules, amarrez les cuves et assurez vous que vous avez un poste radio à piles.