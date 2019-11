Landes : il a plu en novembre ce qu'il tombe habituellement en trois mois

Les hauteurs d'eau atteintes ont été jusqu'à trois fois et demi plus élevées que d'habitude en novembre.

Département Landes, France

Dans les Landes, le mois de novembre a été marqué par d'importantes précipitations. Pendant tout le mois, les perturbations se sont enchaînées, avec des niveaux de pluie record dans certaines communes. Les hauteurs d'eau atteintes ont été jusqu'à trois fois et demi plus élevées que d'habitude en novembre, selon Météo France.

La pluie n'a pas été sans conséquence, avec de nombreuses routes fermées à cause des inondations ou encore la coulée de boue qui avait affectée la circulation des trains.

Le Sud-Ouest du département a été le plus touché

Certains endroits ont quand même été plus touchés que d'autres. C'est le Sud-Ouest du département qui a le plus souffert, avec 518 mm d'eau à Saint-Martin-de-Hinx. Le Nord-Est des Landes a quant à lui été le plus épargné, avec 238 mm d'eau.

Plusieurs communes ont battu des records. À Mont-de-Marsan, par exemple, c'est 356 mm qui sont tombés, un record depuis 1945. À Dax, il est tombé 489 mm d'eau, un record depuis 1958. Et à Hossegor, on a mesuré 412 mm d'eau, ce qui n'avait pas été vu depuis 1953. Bilan : il a plu en un mois ce qu'il pleut habituellement en trois mois.