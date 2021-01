Landes : l'Adour moyen à son tour en vigilance orange crues

Après la Midouze et ses affluents vendredi, c'est au tour de l'Adour Moyen d'être placé en vigilance orange crues ce samedi après-midi en raison des précipitations des derniers jours et les fortes pluies encore attendues dans les heures à venir.

Après la Midouze et ses affluents vendredi, Vigicrues place l'Adour moyen en vigilance orange crues (photo d'archives)

Les alertes météo se succèdent dans les Landes. Après le déclenchement d'une vigilance orange crues pour la Midouze et ses affluents, vendredi, puis une vigilance orange pour vagues-submersion pour le littoral, l'Adour moyen et ses affluents sont eux aussi désormais placés ce samedi après-midi en vigilance orange crues. Combinaison des pluies de ces derniers jours et de celles encore annoncées depuis le début du week-end.