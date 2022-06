Landes : la canicule a des effets sur le pain et le travail des boulangers

Dès ce vendredi 17 juin 2022, les Landes et 11 autres départements sont placés en vigilance rouge à la canicule. Depuis plusieurs jours nos thermomètres s'affolent. Les conséquences dans notre vie quotidienne sont parfois inattendues, exemple sur le pain et le travail des boulangers.

Un pain plus difficile à fabriquer et qui se ramollit, c'est les conséquences directes de la canicule que nous traversons.

Le département des Landes est placé en vigilance rouge à la canicule à partir de ce vendredi après-midi. Les températures vont atteindre et même dépasser les 40° localement. Cette vague de chaleur que subit une partie de la France depuis le début de semaine a parfois des conséquences inattendues, ou à tout le moins surprenantes dans notre vie quotidienne. C'est le cas par exemple sur un aliment que nous consommons tous : le pain.

Vous l'avez peut être constaté en préparant vos tartines ce matin. Le pain est un peu mollasson, pour ne pas dire carrément mou. C'est l'une des conséquences de ces températures caniculaires. "Par rapport à l'humidité, ça peut jouer" explique Lionel Delobeau, boulanger à Campagne qui poursuit "Ici, on a la chance dans le magasin d'avoir la climatisation donc le pain ici ne bouge pas trop. Par contre, à la deuxième boulangerie que l'on a à Saint-Perdon à 14 heures c'est déjà ramolli et le soir, il est mou".

Du côté des fourneaux de la boulangerie de Lionel Delobeau il fait 35° derrière les fours contre 25° habituellement. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

La chaleur a aussi un impact sur la fabrication du pain, par exemple la pâte lève beaucoup plus vite. "Le temps de pousse est réduit à cause de la chaleur. Ce que l'on fait c'est que l'on réduit l'eau, on baisse la température en mettant de l'eau plus fraîche" explique Lionel Delobeau qui doit aussi accélérer la cadence.

Le boulanger et son équipe embauchent plus tôt pour finir plus tôt et les dernières fournées de pain sont lancées à 10h30 soit une heure plus tôt qu'habituellement. La chaleur rend en effet le travail plus pénible car il fait encore plus chaud que d'habitude derrière le four, 10° de plus en moyenne.