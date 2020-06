Landes : le déclenchement du dispositif anti-grêle revu pour mieux protéger particuliers et agriculteurs

Thierry Piet, agriculteur à Saint-Lon-les-Mines, président de l'Association départementale de défense et de lutte contre les fléaux atmosphériques.

Le dispositif anti-grêle repose sur 95 générateurs à iodure d'argent. Il s'agit de machines qui font brûler une solution d'acétone et de iodure d'argent qui produisent 200 000 noyaux d'argent par minute qui s'élèvent dans les couches basse de l'atmosphère entre 1000 et 1500 mètres d'altitude.

Ce dispositif est allumé 4 à 5 heures a minima 4 à 5 heures avant le départ prévu d'un orage. Quand l'orage arrive, il se met à pomper ces particules, il les fait s'élever jusqu'à 12 kilomètres d'altitude.

Pour déclencher le dispositif, on se repose sur Météo France et sur l'observatoire privé Kéraunos qui nous vend une probabilité de survenue de risque de grêle. Un risque qui va de 0 à 100%. On a déclenché systématiquement le réseau dès que le risque de grêle annoncé le matin pour la journée était supérieur à 40%. Quand on était entre 30 et 40% on avait une vigilance pendant la journée pour voir si le risque risquait d'évoluer vers 40 dans ce cas on lançait les générateurs.

Mais il s'est produit deux orages en juin sur Caupenne et Labastide d'Armagnac où on avait une probabilité annoncée de 12 et 17% donc des risques quasi-nuls et de grêle alors qu'il y a eu des orages violents de grêle. Cela nous a amené à réviser notre façon de déclencher : maintenant les journées qui sont inférieures à 30% de risque de grêle, on a deux vigilances dans la journée à midi et à 15 heures pour surveiller l'activité électrique qui approche des Landes sur l'Océan Atlantique et sur e nord de l'Espagne. Si on est sur une probabilité très faible mais qu'on a à côté de nous très proche une activité électrique qui est en train de monter dans ce cadre, on lancera une protection, on allumera les générateurs, tout comme si on a une prévision de hausse de températures assez soudaine pour la fin d'après-midi. On va désormais surveiller ces deux facteurs sur des journées ou normalement il n'y a pas de risques.

Ce dispositif anti-grêle est déclenché en moyenne 12 à 15 fois par an dans le département des Landes et jusqu'à 30 déclenchements les années les plus sinistres.

Coût de ce dispositif : 120 000 €, financés par le Conseil départemental des Landes (85 000 €) et la Chambre d’agriculture (35 000 €).