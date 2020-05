Landes : le point sur les fortes pluies qui frappent le département

Le département des Landes reste placé ce lundi matin et jusqu'à midi en vigilance rouge de Météo France, un niveau d'alerte extrêmement rare. Dans certaines communes du nord des Landes, on estime qu'il va tomber l'équivalent de deux mois de pluie en 36 heures.

Ce n'est pas la violence des précipitations qui est marquante mais leur persistance, il pleut quasiment sans discontinuer depuis dimanche. Un phénomène qui se produit en moyenne tous les 100 ans, souligne Météo France.

Les cumuls sont déjà très importants. La région la plus arrosée est celle entre Sore et Roquefort, avec 130 à 135 millimètres d'eau en cumulé en 24h de 10h dimanche matin à 10h ce lundi, indique Météo France.

Sur la même période, on a mesuré :

Captieux dans le sud de la Gironde : 118 millimètres

Bélis : 103 millimètres

Villeneuve-de-Marsan : 89 millimètres

Sabres : 77 millimètres

Mont-de-Marsan : 70 millimètres, c'est l'équivalent de 70 litres d'eau par mètres carrés, on a battu un record qui datait de 1959.

Dans les Landes les pompiers sont intervenus plus de 110 fois depuis dimanche matin, principalement pour des caves et des maisons inondées. À Parentis-en-Born, les pompiers sont intervenus aux alentours de minuit car le parking du supermarché Super U était inondé, entre 10 et 30 cm d'eau menaçait d'entrer dans le magasin. Deux personnes ont été évacuées et relogées à l’hôtel à Aire-sur-l’Adour. ce lundi matin.

Des routes sont aussi coupées, comme à Sore, où une partie d'un pont s'est effondrée, il n'y a pas de blessés.

à lire aussi Inondations : les routes fermées à la circulation dans les Landes ce lundi

Les pluies vont continuer de tomber une bonne partie de la journée de lundi sur tout le sud-ouest de la France. Les départements des Pyrénées Atlantiques et les Hautes Pyrénées sont placées eux en vigilance orange pluie inondations jusqu'à 15h.

Ce que l'on craint maintenant ce sont des inondations, des cours d'eau qui débordent. Dans les Pyrénées-Atlantiques, le gave d'Oloron est en crue, on attend un niveau de près de 3 mètres à Oloron-Sainte-Marie et à Escos.

Dans les Landes, crue de la Midouze et de ses affluents. Le pic de crue est attendue à Mont-de-Marsan ce mardi matin, avec plus de 5 mètres en hauteur maximale, ce qui est assez exceptionnel. La situation du fleuve Adour est également surveillée de près, avec là aussi des débordements attendues.