Landes : les routes fermées ce jeudi

Les Landes n'en ont pas encore fini avec la pluie et le vent. Le département est à nouveau placé en vigilance jaune vent violent, vagues-submersion. Plusieurs routes sont également coupées à cause des inondations.

Météo France a placé le département des Landes en vigilance jaune ce jeudi. Une vigilance pour vagues-submersion et vent violent. Des pointes de 100 à 110 km/h sont attendues sur le littoral landais et basque. Ces phénomènes seront brefs et localisés, mais pourront être violents. Le phénomène devrait se terminer aux environs de 18h.

La préfecture des Landes demande à chacun de faire preuve de la plus grande prudence.

De son côté, Enedis travaille toujours au rétablissement du courant pour les foyers qui en sont privés depuis mardi et le passage de la tempête Myriam. Ils étaient encore 300 dans les Landes ce jeudi matin à 10h.

Les tronçons de la Midouze et de l'Adour moyen sont eux aussi toujours en vigilance jaune, selon Vigicrues.

La Midouze ce jeudi matin, 5 mars 2020 © Radio France - Valérie Mosnier

Routes départementales fermées à la circulation pour cause d’inondations

RD 340 : Lit et Mixe

RD 10E : entre Cap-de-Pin et Labouheyre

RD 362 : à Biaudos au PR 4 à 5

RD 368 : entre Préchacq et Goos

RD 32 : à Lourquen – les fossés débordent

Routes départementales fermées à la circulation suite à la tempête Myriam