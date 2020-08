Landes : prudence sur la côte, une forte houle est annoncée

Des vagues de 2 mètres et plus sont annoncées sur le littoral landais. Seuls les surfeurs confirmés pourront peut-être s'y frotter.

Une forte houle est attendue pour ce vendredi et une partie du week end sur la côte landaise. Selon les prévisions, les vagues devraient atteindre les 2 mètres voire plus. Et si l'on regarde dans le détail ces prévisions, ce qu'on appelle la période est importante. La période, c'est le laps de temps entre deux vagues. La conséquence d'une période importante, c'est que les vagues transportent plus d'eau et sont donc plus puissantes. Bref, ça risque de taper fort.

Capture d'écran du site de prévision Windguru. - Capture d'écran.

Avec l'affluence sur la côte, le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises appelle à la prudence. D'autant que c'est le premier épisode de forte houle cet été. "En juin, on a eu des houles quand même assez consistantes avec de la période donc c'est vrai qu'on a eu une accidentologie qui a été très importante", explique Stéphanie Barneix, championne de sauvetage côtier et chargée de mission au SMGBL. "En juillet, cela c'était plutôt calmé mais là, effectivement ce week-end, on va être sur nos gardes parce qu'il y a beaucoup de monde".

En observant les statistiques, le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises sait que les fortes conditions de mer augmentent le risque d'accident. Ils sont d'ailleurs en train d'étudier cela de plus près avec l'université de Bordeaux. Stéphanie Barneix demande donc aux familles d'être particulièrement vigilantes : "Si l'océan est trop fort, les nageurs sauveteurs hisseront le drapeau rouge et la baignade sera interdite. Donc on conseille aux familles de se reporter sur les lacs si ce n'est pas possible de se baigner à l'océan, ou si c'est trop fort par rapport à la capacité des gens. En cas de doute, n'y allez pas !".

On rappelle les consignes de base : quand on arrive sur la plage, on regarde et on respecte le drapeau. Si la baignade est autorisée, on se baigne dans la zone de bain matérialisée par les deux drapeaux bleus.