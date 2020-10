Landes : records de pluie battus pour un mois d'octobre

Deux et demi les normales de saison. Le département des Landes a été bien arrosé ce mois d'octobre, le plus arrosé du sud-ouest selon Météo France. Des records de précipitations ont été franchis à Dax, Mont-de-Marsan ou encore Bélis.

Les Landes, département du sud-ouest le plus arrosé du mois d'octobre. Il reste encore quelques jours, mais des records de précipitations sont dores et déjà battus selon Météo France à Dax, à Mont-de-Marsan, à Sabres ou encore Bélis. Il est tombé en moyenne deux fois et demi les normales de saison, qui oscillent en moyenne entre 70 et 100 millimètres.

A Dax , il est tombé 331 millimètres. C'est à dire trois fois et demi les normales, qui sont habituellement de 94 millimètres. Du jamais vu pour un mois d'octobre depuis l'ouverture de la station météo en 1958.

A Mont-de-Marsan , il a plu 3 fois les normales : 233 millimètres contre 74 millimètres habituellement. Le dernier record pour un mois d'octobre remontait à 1982, il y a 38 ans.

Pluie en abondance à Sabres : 245 millimètres, soit dux fois et demi les normales (96 millimètres). Le dernier record pour un mois d'octobre a 40 ans, il était tombé 252 millimètres en 1980.

Bélis : trois fois les normales avec 234 millimètres contre une normale autour de 74 millimètres. Un record là aussi depuis la création de la station en 1970.

Ce mois d'octobre aura été bien arrosé pour les Landes, notamment le début du mois avec le passage de la tempête Alex. C'est tout un arc sud-est, allant du Pays Basque au Sud Gironde, en épargnant un peu le littoral, qui a été concerné.