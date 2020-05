Landes : tout un quartier d'Argelouse isolé après les intempéries

Les inondations ont détruit entre dimanche 10 et lundi 11 mai la seule route passant par le Houdin, un quartier de la commune. Une douzaine d'habitants sont coincés et isolés depuis.

Les habitants du Houdin, un quartier de la commune d'Argelouse, en Haute Landes, se sont retrouvés coincés après les intempéries du weekend du 10 mai, qui ont détruit la seule route permettant de rejoindre les lieux. Les sept maisons du quartier et leur douzaine d'habitants vivent depuis plusieurs jours complètement isolés.

Les fortes pluies ont emporté entre dimanche 10 et lundi 11 mai la route qui passe par le hameau. D'un côté du quartier, la voie s'est affaissée, et un trou béant de 30 mètres s'est formé, emportant avec lui un véhicule de gendarmerie. De l'autre côté, c'est un pont qui s'est effondré.

Même mes grands-parents qui ont plus de 80 ans n'ont jamais vu ça - Alix Totin, une habitante du quartier isolé.

Le sinistre est impressionnant. Ceux qui vivent dans ce quartier n'en reviennent pas. "Même mes grands-parents qui ont plus de 80 ans n'ont jamais vu ça" explique Alix Totin, une habitante du Houdin. "Il n'y a plus rien, plus personne ne peut venir ici".

Ce lundi 11 mai, Alix était ravie de sortir pour le premier jour du déconfinement, mais les intempéries en ont décidé autrement. Avec la voie coupée de part et d'autre du quartier, elle s'est retrouvée à nouveau confinée par la force des choses : "Tout a rouvert, et nous on reste bloqués" se désole-t-elle.

Dans ces conditions, impossible de se déplacer pour aller travailler, en tout cas pour ceux qui devaient reprendre leur activité. Quelques habitants ont cependant pu contourner la route coupée, en passant par des sentiers forestiers. Mais pour ça, ils ont eu besoin d'emprunter les voies en 4x4, aucun autre véhicule ne pouvant se frayer un chemin sur ce genre de pistes.

Bernard Manzano, voisin d'Alix, peut ainsi continuer à se déplacer, même si son trajet est rallongé d'une dizaine de kilomètres avec ce détour. Il en profite pour rendre service au voisinage : "On essaye de s'organiser, donc comme je travaille à Luxey, je peux récupérer le courrier de tout le monde là-bas, et le soir je fais la tournée des voisins pour leur distribuer, car impossible pour le facteur de passer dans le secteur".

Avec l'effondrement du pont, c'est toute l'alimentation en eau potable qui a été coupée pour les habitants de ce quartier, comme pour le reste de la commune d'Argelouse. La commune a distribué à tous des bouteilles d'eau, jusqu'à ce que l'alimentation soit rétablie ce mercredi 13 mai.

Aucun blessé n'est à déplorer avec ces sinistres, mais les dégâts sont très importants. Si les habitants du Houdin jusqu'ici ne manquent de rien, ils espèrent pouvoir bientôt circuler à nouveau normalement.