VIDEO - Landes : une tornade frappe Benquet, pas de blessés mais quelques dégâts

Benquet, France

Une tornade localisée et de faible intensité a frappé le bourg de la commune de Benquet (Landes) ce vendredi vers 16h15, a appris France Bleu Gascogne. Il n'y a pas de blessés mais 8 toitures de maisons sont endommagées.

Dans une vidéo tournée à Benquet par un témoin, Romain Boone, et transmise à France Bleu Gascogne, on voit un tourbillon de vent se former au-dessus de la commune :

La préfecture des Landes évoque une "rafale de vent soudaine et brutale dans un contexte de forte instabilité, très localisée à Benquet".

Les maisons endommagées se situent dans un lotissement, allée des près du Marquis. Le maire et les pompiers sont sur place, ce vendredi.